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Один из журналистов ФРГ признался, что он начал лучше понимать причины, по которым Венгрия выступает за отмену европейских санкций против России. Журналист немецкого издания Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил, что в разных странах существует различное мнение касательно украинского кризиса и очень важно освещать все мнения одинаково.

Томасу удалось пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. После этого в эфире радиостанции Kossuth, он поделился своими впечатлениями о своей беседе. Курьянович заявил, что теперь Орбан смог донести до него те критерии, по которым он считает антироссийские санкции Европы ошибкой. Также он отметил, что редакционная политика его издания подразумевает общение с различными политиками, чья позиция не всегда совпадает с официальной позицией Германии.

Напомним, что недавно Виктор Орбан заявил, что он видит урегулирование украинского конфликта только в результате прямых переговоров между Россией и США.

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