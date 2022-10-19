Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на бывшего высокопоставленного офицера НАТО Пьера Анро, Евросоюз не может наладить общую систему противоракетной и противовоздушной обороны из-за недостатка денежных средств.

Он объясняет свою мысль тем, что заявленный радиус эффективной работы американского зенитно-ракетного комплекса Patriot довольно ограниченный, а потому для создания эффективной системы противовоздушной обороны необходимо увеличить количество комплексов в несколько раз. Анро указывает, что стоимость только одного комплекса исчисляется миллионами долларов.

Отставной офицер приводит пример, что одна ракета для зенитно-ракетного комплекса Patriot стоит в районе одного миллиона долларов. А сейчас Европейский союз переживает не лучшие времена с точки зрения экономического и финансового благосостояния. И кто в такой ситуации сможет оплатить такой дорогостоящий проект остается попросту загадкой.