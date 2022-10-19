ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на бывшего высокопоставленного офицера НАТО Пьера Анро, Евросоюз не может наладить общую систему противоракетной и противовоздушной обороны из-за недостатка денежных средств.

Он объясняет свою мысль тем, что заявленный радиус эффективной работы американского зенитно-ракетного комплекса Patriot довольно ограниченный, а потому для создания эффективной системы противовоздушной обороны необходимо увеличить количество комплексов в несколько раз. Анро указывает, что стоимость только одного комплекса исчисляется миллионами долларов.

Отставной офицер приводит пример, что одна ракета для зенитно-ракетного комплекса Patriot стоит в районе одного миллиона долларов. А сейчас Европейский союз переживает не лучшие времена с точки зрения экономического и финансового благосостояния. И кто в такой ситуации сможет оплатить такой дорогостоящий проект остается попросту загадкой.

Вам может понравиться

Военкор Александр Коц: Россия должна обесточить Starlink

Как сообщает Московский Комсомолец, военный корреспондент Александр Коц сообщил о том, что есть причины, чтобы РФ отключила спутниковую систему Starlink, находящуюся на территории Украины. Дело в том, что данная спутниковая

БМП вооруженных сил Украины уничтожена мощным взрывом на Херсонском направлении

Издание «Военное дело» публикует кадры уничтожения БМП вооруженных сил Украины на своем Telegram-канале. Как сообщают журналисты издания, на Херсонском направлении украинские военные предприняли неудачную попытку наступления. В итоге одна из

По мнению военного эксперта Леонкова, у ВСУ начались проблемы с бронетехникой

Известный военный эксперт Алексей Леонков в своем интервью для «Общественной службы новостей» заявил, что у вооруженных сил Украины уже начались проблемы с недостаточным количеством бронетехники. Леонков выразил мнение, что перед