Фронтовой бомбардировщик Су-24, который намеревался нанести удар крылатой ракетой Х-25, попал под удар российского боезаряда и рухнул на землю. Отмечается, что оба пилота успели катапультироваться, но выжить им не удалось.

Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что ракета Х-25, которую нес бомбардировщик, не обладает большой дальностью. Однако удары с ее применением весьма опасны. Боезаряд наделен высокой мощностью, а также часто не попадает точно в цель, что может стать причиной серьезных сопутствующих потерь.

Какую именно цель должен был поразить бомбардировщик, пока неизвестно. Но тот факт, что его удалось уничтожить, не может не расстраивать командование украинских ВВС. Все дело в том, что таких самолетов у Киева остается все меньше, что значительно сокращает его ударные возможности.