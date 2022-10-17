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Российская армия продолжает наносить воздушные удары по критически важной инфраструктуре Украины. Еще с утра воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины. Под плотным огнем с воздуха снова оказалась столица страны – Киев.

Приходят сообщения и публикуются видео очевидцев о пожарах в центральной части города. Военные эксперты уже заявили, что сегодняшнюю интенсивность обстрелов можно сравнить с обстрелами недельной давности, когда была выведена из строя энергетическая система Украины.

Сегодня российские дроны-камикадзе снова наносят удары по целям энергетической системы и военным объектам в таких городах, как Сумы, Киев, Одесса, Днепропетровск и в оккупированной части Запорожской области. В данный момент приходят сообщения уже о второй волне воздушных обстрелов с помощью барражирующих боеприпасов. Причем ПВО противника снова показывает свою несостоятельность в борьбе против малых дронов-камикадзе.

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