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Как стало известно из материала РИА Новости, конструкторами судостроительной корпорации «Ак Барс» был разработан новый проект, который в дальнейшем будет воплощен в строительстве нового малого ракетного корабля (МРК). За основу нового МРК с рабочим названием 21635 «Сарсар» был взят уже известный проект 21631.

Основным отличием нового проекта МРК будет размещение на его борту 16 крылатых ракет типа «Искандер», что превосходит предыдущие показатели ровно в два раза. Такие данные приводит генеральный директор «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Мистахов рассказал, что при разработке нового МРК за основу был взят проект 21631 «Буян-М». Однако конструктором удалось разместить на борту нового МРК вдвое большее количество крылатых ракет. Это стало возможным благодаря незначительному увеличению водоизмещения корабля. Есть и другие отличия, такие как, использование винтов вместо водометов и V-образный корпус, что улучшает мореходные качества нового корабля.

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