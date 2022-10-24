Территория Беларуси имеет двойную ценность для развертывания российских военных активов, поскольку одновременно обеспечивает северный фланг противодействия Украине и дает России более надежную позицию против НАТО, если западный альянс попытается начать военные действия. Это отмечают аналитики издания Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Еще с начала 2022 года российские военные начали развертывание высокоэффективных систем вооружения на военных базах на территории соседней Беларуси. Это произошло в рамках более тесной интеграции вооруженных сил двух стран, заключивших между собой военно-политический союз и давно развивающих общее экономическое пространство.

«В то время, когда было начато развертывание, напряженность в отношениях между Россией и НАТО быстро росла, поскольку военный альянс Запада быстро увеличивал поставки оружия на Украину, ожидая потенциальной эскалации российско-украинских боевых действий», – отмечает MW.

Впоследствии начало российской специальной военной операции на Украине «вынудило Россию поставлять своему соседу более совершенное оружие» – начиная от самых новых пакетов модернизации для танков из советского наследия и заканчивая передачей технологий для тактических баллистических ракет.

«Беларусь имеет двоякое значение для развертывания российских активов. Территория обеспечивает северный фланг для противодействия Украине, который до сих пор использовался лишь незначительно… Во-вторых, объекты в Белоруссии обеспечивают России более надежную позицию против НАТО, если западный альянс попытается начать военные действия против нее», – указывают аналитики MW.

Они также отмечают, что российские системы вооружения, развернутые в Беларуси, в значительной степени дополняют сильные военные возможности самих белорусских вооруженных сил и компенсируют те их недостатки, которые в большинстве случаев стали результатом ограниченного оборонного бюджета. Особое внимание MW уделяет трем системам вооружений, «которые имеют важное стратегическое значение» и основаны на передовом в мире потенциале России в области ракетных технологий.

1) Истребители завоевания превосходства в воздухе Су-35С – их отправка в Беларусь в последнюю неделю января последовала за поставками более дешевого и менее специализированного аналога Су-30СМ белорусским ВВС. Кроме малого числа истребителей нового поколения Су-57, которые также сыграли немалую роль в операциях на Украине с баз в самой России, Су-35 является самым боеспособным истребителем в российском арсенале. Этот самолет может поражать цели в глубине соседних стран, не выходя из воздушного пространства Беларуси, благодаря мощности своих датчиков и ракет Р-37М, которые имеют низкую гиперзвуковую скорость (6 Маха) и дальность полета до 400 км.

2) Системы ПВО С-400 – передислоцированные в Беларусь также в конце января, они дополняют приобретение С-400, сделанное самими белорусскими военными, и играют жизненно важную роль в компенсации относительной слабости ВВС союзной России страны. 400-километровая дальность действия и 600-километровая дальность обнаружения крупных самолетов делают развертывание С-400 вблизи границы с НАТО особо ценным, позволяя российским силам, при возникновении такой необходимости, наносить удары по целям в глубине территории альянса, а также по авиации противника в Западной Украине.

3) Ударные истребители МиГ-31К – впервые прибыли в Беларусь лишь недавно, в середине октября. Этот тип истребителей уникален и не имеет аналогов в мире. Его ракеты Х-47М2 («Кинжал») ценятся за скорость до 10 Маха и исключительную маневренность, что делает их практически невозможными для перехвата. Их возможности уже были ранее продемонстрированы в СВО на Украине, где они применялись для нанесения ограниченных высокоточных ударов.

«В то время как С-400 представляет собой в первую очередь оборонительный объект, а Су-35 способен выполнять как наступательные, так и оборонительные функции, МиГ-31К является высокоэффективным наступательным средством, поскольку каждый несет по гиперзвуковой баллистической ракете Х-47М2», – указывает MW и дополняет, что высокая скорость и значительная дальность действия этого истребителя «делает очень уязвимыми цели по всей Европе».