Истребитель-невидимка F-35 американской корпорации Lockheed Martin продолжает неуклонно вытеснять с мировых рынков вооружений продукты своих европейских конкурентов – Gripen, Eurofighter и Rafale, и эта тенденция со временем будет только нарастать. Такое мнение высказали аналитики американского военного издания Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Нигде успехи Lockheed Martin F-35 не были более заметными, чем в самой Европе, где, несмотря на значительное политическое давление, как внутри стран-производителей истребителей (в том числе Германии), так и со стороны Франции за ее пределами, европейские самолеты терпели неудачу в тендере за тендером. Основные недавние потери контрактов включают Бельгию, Польшу, Финляндию и Швейцарию, которые считались ведущими потенциальными клиентами трех европейских классов истребителей, но в конечном итоге проиграли F-35», – констатирует MW.

Издание считает: эта тенденция, по всей видимости, сохранится, «поскольку Австрия, Испания и Чехия уже сейчас отдают предпочтение F-35, а не европейским конкурентам, в то время как даже сама Германия при новой администрации Олафа Шольца столь же беспрецедентно обязалась закупать F-35, в ущерб своей собственной программе Eurofighter».

Кроме того, позиция F-35 как единственного западного серийного истребителя пятого поколения позволила ему (пусть и с некоторыми трудностями) претендовать на долю рынка в странах, которые по политическим причинам не могут рассматривать «незападных» конкурентов. Несмотря на то, что стоимость F-35 в целом сопоставима с европейскими истребителями четвертого поколения, здесь сказывается «очень существенная разница в производительности», считают аналитики MW.

По их оценке, именно из-за неспособности конкурировать с F-35 текущий экспорт европейских истребителей (Rafale и Gripen) в основном оказался сосредоточен на рынках, где американский самолет не предлагался для экспорта по политическим причинам: в арабском мире, а также Индии и Бразилии.

Франции удалось провести небольшие контракты по Rafale в Восточной Европе (для Греции и Хорватии), но только путем предоставления дополнительных единиц бесплатно в качестве помощи или продажи подержанных моделей. Это означает, что они смогли занять только ту нишу рынка, которая в ценовом диапазоне намного ниже, чем закупка новых моделей истребительной авиации. И эта ниша вскоре также будет закрыта конкурентами.

«Как только США начнут более широко предлагать F-35 или появится совместимый с НАТО истребитель пятого поколения KF-21 из Южной Кореи, ожидается, что возможности для экспорта истребителей из Европы полностью исчезнут. Ожидается, что KF-21 будет значительно дешевле, чем Eurofighter и Rafale, в то же время значительно превосходя их по характеристикам и обеспечивая расширенные возможности скрытности и сопоставимые или потенциально даже более низкие эксплуатационные расходы», – указывает MW.

Со временем спрос на нынешние истребители четвертого поколения будет только ухудшаться. В то же время европейские страны (отказавшиеся от выпуска истребителя пятого поколения), как ожидается, не будут производить истребитель следующего (шестого) поколения в лучшем случае до 2040-х годов, то есть когда Китай и Соединенные Штаты уже давно начнут, согласно их планам, развертывание своих аналогов.

Указание на то, насколько далеко отстали европейские производители, дал генеральный директор французской аэрокосмической фирмы Dassault Эрик Траппье, который заявил в июне 2022 года относительно состояния программы истребителей следующего поколения FCAS, что «цель 2040 года уже пропущена, потому что мы уже буксуем, и обсуждение следующего этапа наверняка тоже будет долгим. Скорее всего, нам придется ориентироваться на 2050-е годы».

«Это означает, что самолет поступит на вооружение примерно на 25 лет позже американских и китайских истребителей шестого поколения и, вполне возможно, даже после того, как обе эти страны перейдут на седьмое поколение», – пишет MW.

Издание подчеркивает: жизнеспособность проекта европейского истребителя следующего поколения сама по себе неоднократно ставилась под сомнение из-за ограниченных технологий и доступной промышленной базы, особенно если такой самолет должен конкурировать на сопоставимом уровне с его американскими и китайскими аналогами.