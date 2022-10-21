В журнале Journal of Physics Communications вышла статья, которая описывает недавно проведенное исследование учеными из колледжа Тринити в Дублине. Ирландские исследователи уверены, что человеческий мозг способен справляться с квантовыми вычислениями.

Ученые смогли адаптировать идею, которая доказывает наличие квантовой гравитации. Поэтому при изучении активности и деятельности мозга, они смогли сделать вывод, что самосознание и когнитивные функции включают в себя квантовые процессы. Теперь исследователи ждут, когда их выводы будут подтверждены учеными из смежных областей науки. Однако уже сейчас их выводы способствуют лучшему пониманию принципов работы мозга человека и могут помочь при лечении расстройств когнитивного характера. Также эти исследования могут открыть новые горизонты при создании новейших технологий, включая и создание совершенного квантового компьютера.

В своем эксперименты исследователи использовали протонный спин из мозговой жидкости, который был измерен с использованием аппарата МРТ. С его помощью они смогли найти сигналы, которые напоминают ЭЭГ.