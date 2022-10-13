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Министерство Обороны Российской Федерации опубликовало нарезку видео, где техника ВСУ была поражена высокоточными ударными БПЛА «Ланцет» в степях Херсонщины.

Ударные беспилотные аппараты под чутким управлением военнослужащих ВДВ РФ смогли уничтожить несколько самоходных артиллерийских установок, танков и другой бронированной и автомобильной техники ВСУ, в том числе и образцы, переданные западными странами.

В опубликованном видеоролике показаны кадры работы беспилотного комплекса ZALA Lancet. Данный комплекс выполняет функции так называемого дрона-камикадзе или, другими словами, барражирующего боеприпаса. Но с его помощью можно вести и разведку местности.

Впервые БПЛА «Ланцет» был показан широкой публике летом в 2019 году. В Сирии он был впервые использован в полевых условиях осенью 2020 года. Сегодня же ударный беспилотный комплекс широко применяется при проведении специальной военной операции на территории Украины.

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