Как сообщает РИА Новости, в Кишиневе прошел протестный митинг, участники которого образовали так называемый «коридор позора» для местных депутатов. В митинге приняли участие сторонники и представители коммунистов и партии «Шор». Участники протеста образовали живой коридор на заднем дворе здания парламента для того, чтобы освистать пришедших на работу депутатов от правящей партии. В руках у протестующих были плакаты, на которых были распечатаны фотографии с кадрами разгона митингующих у палаточного городка. Напомним, что демонтаж палаточного городка состоялся 16 октября.

Один из лидеров митингующих Дину Цуркану заявил, что сегодняшним мероприятием они хотели выразить свое отношение к действующей правящей партии Молдавии и непосредственно руководству страны, которые постоянно уверяют, что в митингах участвуют только предатели родины. По мнению Цуркану, только представители правящей партии делают жизнь простых молдаван невыносимой. Поэтому он и задается вопросом, кто же в действительности приносит вред свое родной стране.