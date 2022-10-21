Киев запустил крупную реформу военных закупок и уже с 1 ноября намеревается присоединиться к системе логистики Североатлантического альянса LOGFAS.

Минобороны Украины пояснило, что это полностью автоматизированная система. В настоящий момент ее использованию обучаются более трехсот специалистов, которые с ноября приступят к работе.

Для операторов LOGFAS планируется развернуть рабочие места, которые обеспечат охват на всех уровнях, начиная с бригад ВСУ и заканчивая стратегическим командованием.

Помимо натовской системы логистики, поставки и применение вооружений будут контролироваться модулем, созданным на платформе программы «СОТА», а также софтом для учета военной техники «Каравай». На протяжении текущего и следующего года Минобороны планирует заниматься масштабированием всех перечисленных выше систем.