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Как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на Министерство Обороны Российской Федерации, за прошедшие сутки российские вооруженные силы продолжили наносить удары по военным и инфраструктурным объектам высокоточным оружием. Во многих городах Украины местные жители сообщали о звуках работающих моторов беспилотников «Герань-2».

По объектам критической инфраструктуры сразу в нескольких городах Украины был нанесен удар ВС РФ. Подтверждение о поражении значимого энергетического объекта пришло даже от Офиса Президента Украины. Поэтому Зеленский сообщил об остром дефиците электроэнергии в центральной части Украины, где начались веерные отключения электричества. Отключения касаются населенных пунктов в Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

Однако удары ВС РФ высокоточным оружием по территории Украины не прекращаются. Приходят сообщения о второй волне, а сообщение о взрывах уже поступили из Одесской области.

Также Минобороны сообщает о продолжающихся позиционных боях на протяженности всей линии обороны, а также о значительном снижении темпов и интенсивности наступательных действий со стороны ВСУ.

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