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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление Игоря Конашенкова в рамках брифинга Министерства обороны Российской Федерации, подразделения вооруженных сил Украины продолжают наступать в районе населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое, которые расположены в окрестностях Купянска. Военнослужащие армии России смогли отразить натиск противника, который пытался прорваться силами до 3 мотопехотных рот. В результате боевого столкновения противник потерял около 25 боевиков, 4 легковых пикапа, 5 боевых бронированных машин и 1 танк.

На участке фронта возле Красного Лимана противником также была предпринята попытка совершить прорыв в районе населенного пункта Червонопоповка. В результате боевого столкновения российские войска смогли отразить штурм и отбросить противника на исходные позиции. Противник понес потери в живой силе, которые составили примерно 25 военнослужащих ВСУ.

Противник также пытался совершить прорыв и на Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Сладкое и Владимировка. Все попытки штурма были успешно отражены российскими подразделениями.

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