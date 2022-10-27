На сайте Министерства обороны Республики Беларусь опубликовано видео с призывом к военным вооруженных сил Украины. В видеоролике представлено обращение военных Белоруссии к украинским бойцам относительно того, что киевская власть находится в стадии подготовки провокации на территории Украины. Они отметили, что белорусская армия не желает войны, но если украинская сторона сделает первый шаг, то военного конфликта между государствами не избежать.

В своем обращении белорусские военные подчеркивают, чтобы украинская армия не провоцировала и не подталкивала на военные действия. Также они призывают прекратить всякого рода запугивания и нагнетания ситуации. «На вызовы и провокации мы ответим без промедления», говорится в видеоролике.

Ранее президент Республики Беларусь сообщал, что белорусская армия объединится с российской для создания единого фронта. Он отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы отражать любые угрозы безопасности страны.