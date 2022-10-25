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Сообщается о том, что ряды ВСУ потеряли чуть меньше 100 бойцов, около десятка боевых машин и около 15 автомобилей.

Министерство обороны сообщило, что сегодня ВСУ нанесли удар по позициям российских солдат, который не принес успеха украинской стороне. Безуспешно атаковав российские позиции, украинская армия понесла лишь большие потери. Данный факт подтвердил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Раннее сообщалось о том, что сегодня впервые будет проведено совещание совета по вопросам обеспечения нужд СВО. Время данного совещания не сообщалось. Выступление Путина будет открытым, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также на данном совете будут присутствовать многие первые лица государства.

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