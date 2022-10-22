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Как сообщает издание «Московский Комсомолец», мэр города Луцка Игорь Полищук заявил, что в городе был уничтожен объект критической энергетической инфраструктуры и теперь он не подлежит восстановлению.

В своем личном Telegram-канале мэр Луцка сообщил, что энергетический объект в городе получил критические повреждения после удара по нему во время объявленной воздушной тревоги.  После этого попадания часть города была отключена от электроснабжения. Поэтому он призвал всех жителей города запастись питьевой водой. Позже о повторном попадании по тому же объекту энергетической инфраструктуры сообщил уже глава обладминистрации Волынской области Юрий Погуляйко.

Напомним, что 22 октября в Украине была объявлена воздушная тревога по всей территории страны. Местные СМИ сообщили, что объекты энергетической инфраструктуры были повреждены в таких областях, как Николаевская, Одесская, Ровенская, Черкасская, Хмельницкая, Кировоградская и Волынская.

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