Как сообщает издание «Известия», в Румынии прошли протестные акции, в ходе которых на улицы вышли люди, которые не разделяют курс, направленный на военную помощь Киеву, выбранный официальным Бухарестом.

Участники массовых митингов прошлись по улицам городов, держа в руках плакаты и флаги Российской Федерации и Румынии. На плакатах были написаны следующие лозунги: «Румыния не плацдарм» и «Хватить кормить Украину». Митингующие выступили против оказания военной и финансовой помощи украинской стороне Бухарестом, а также против размещения дивизии ВДВ США на территории Румынии.

Напомним, что ранее Василе Дыньку, занимающий должность министра обороны, решил подать в отставку. Официальной причиной были названы разногласия с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Накануне отставки Дыньку также заявлял, что военный конфликт на территории Украины может быть разрешен только путем переговоров с Российской Федерацией.