По сообщениям Свободной Прессы, результаты расследования чрезвычайного происшествия на газопроводах «Северный поток» будут зависеть от того, кто будет назначен ответственным за его проведение. Такую мысль выразил известный российский политолог Сергей Марков.

Официальные власти Германии пока что не определились с органом, который будет назначен ответственным за проведение расследования. Тем не менее, немецкие СМИ WDR и NDR уже успели сообщить, что военно-морские силы Германии совместно с федеральной полицией уже приступили к исследованию места происшествия с целью сбора необходимой информации. Для этих целей они привлекают глубоководных водолазов и специальное оборудование, которое находится на двух кораблях Бундесвера.

Марков обратил внимание, что немецкая прокуратура полностью подчиняется германскому правительству, в то время как спецслужбы Германии находятся под сильным влиянием из США. Поэтому важным является тот факт, кого же в итоге назначат главным в этом расследовании.