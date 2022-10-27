Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова сравнила решение о заморозке российских активов, которые принадлежат как частным лицам, так и государству Россия, в разных странах Европейского Союза с банальным «воровством». Причем, как добавила официальный представитель МИД РФ, такие действия отмечаются уже не первый год.

Напомним, что ранее Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост главы Еврокомиссии, назвала целью Европейского Союза не просто заморозку всех активов России в Европе, но также и их дальнейшее изъятие для нужд связанных с восстановлением государства Украина. Также она отметила, что пока для таких действий нет должной правовой базы, которую необходимо будет еще разработать.

Поэтому Мария Захарова, в ходе своего брифинга, заявила, что Евросоюзу необходимо перестать манипулировать словами, а нужно начинать говорить прямо, что это никакая не заморозка активов, а банальное «воровство».