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Британское ежедневное издание Times опубликовало информацию относительно «заговора» в верхушке британского правительства против премьер-министра Лиз Трасс. В материале указывалась информация, что в ближайшее время премьер-министру, скорее всего, будет грозить отставка.

Данный вопрос сейчас обсуждается представителями британской Консервативной партии. Дело в том, что консерваторы уже не единожды высказывали свое недовольство нынешним британским премьером. Поэтому теперь более 20 министров, в том числе и влиятельные отставные политики, нацелились создать так называемый «совет старейшин», который попытается вынудить Трасс покинуть свой пост.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала свой комментарий относительно статьи в издании Times. Мария Захарова в своем Телеграмм-канале написала послание британцам: «Оставьте Лиз в покое. Мы так долго ждали столь точно выражающее состояние лицо Запада».

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