Львовский городской голова Андрей Садовой после нанесения российскими ракетами массированных ударов по критической инфраструктуре обратился к жителям города с предложением обустройства бомбоубежищ средствами обогрева. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

В своем видеообращении, опубликованном в Телеграмм-канале, Андрей Садовой уточнил, что идея об установке буржуек в убежищах в сложившейся ситуации уже не является странной или смешной. Мэр Львова выразил благодарность людям, которые в собственных домах сделали пункты обогрева, ведь коммунальные структуры пока еще не могут полностью справиться с данной задачей.

Ранее, Садовой отмечал, что после обстрелов российскими ракетами повредились четыре электрических станции, расположенные во Львовской области. Это привело не только к проблемам электроснабжения города, но и к отсутствию воды в некоторых его районах.