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Как заявил известный военный эксперт Яков Кедми в эфире у журналиста Владимира Соловьева, Российская Федерация еще не применяла свои лучшие образцы военной техники на территории Украины в рамках проведения специальной военной операции.

В качестве примера такого вооружения Яков Кедми называет самоходную артиллерийскую установку «Коалиция». Как отмечает военный эксперт, эта артиллерийская установка считается лучшей во всем мире в своем классе гаубиц.

Однако, по его мнению, данное оружие не применяется в ходе проведения СВО на территории Украины по банальной причине – очень высокая цена одного выстрела. Эксперт заявляет, что Министерство Обороны РФ не определяет свой бюджет, а поэтому должно действовать исходя из реального положения дел.

Напомним, что из открытых источников известно, что работы над межвидовым артиллерийским комплексом 2С35 «Коалиция-СВ» были начаты еще в 2013 году. На данный момент в армии РФ присутствует всего 12 единиц данного вооружения. САУ «Коалиция-СВ» базируется на платформе танка Т-90. Дальность ее стрельбы составляет 70 км, а скорострельность составляет до 16 выстрелов в минуту.

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