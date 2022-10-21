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Как сообщает британское издание Daily Mail, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ночью, перед тем как объявить о своем уходе с должности, написала всем своим друзьям сообщения.

Как сообщает издание, все близкие друзья Трасс знали о ее решении об уходе с должности еще рано утром, так как прочитали сообщение от нее. Бывший премьер-министр активно переписывалась со своими друзьями до глубокой ночи после ужасного дня, который она провела в Вестминстере после увольнения Суэллы Браверманн министра внутренних дел. На следующий день после этих событий, Трасс сообщила о том, что уходит с должности.

В издании указали на то, что если человек пишет своим друзьям в 4 утра, то это точно плохой знак. Скорее всего, именно в этот момент Трасс и приняла решение об уходе с должности, написали в материале британского издания.

Британские СМИ сообщили, что рано утром 21 октября Лиз Трасс была замечена на пробежке, после которой она открыла двери на Даунинг-стрит и тем самым начала свою последнюю рабочую неделю.

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