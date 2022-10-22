Известная телеведущая Елена Летучая выложила на страничках своих социальных сетей фотоснимки со своего отдыха в ОАЭ, а именно – в Дубае. На фотографиях, которые публиковала звезда, она в основном предстает в купальниках. Один из снимков очень зацепил фанатов, которые принялись его массово комментировать. Поклонники отметили, что Елена Летучая надела слишком маленький купальник. В результате этого прелести знаменитости предстали не в выгодном свете.

Комментаторы отметили, что Летучая является обладательницей прекрасной фигуры и шикарных форм, однако с выбором купальника она ошиблась.

Напомним, что Елена Летучая является тележурналистом, телеведущей и телепродюсером. Огромную популярность ведущая приобрела на программе «Ревизорро», в которой она принимала участие с 2014 по 2016 год. Также Летучая выступила в роли ведущей программы «Школа Ревизорро» в 2017 году. До 2017 года была продюсером всех проектов франшизы «Ревизорро» на телеканале «Пятница».