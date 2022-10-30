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По сообщению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, официального представителя Министерства обороны России, российские бойцы на южно-донецком направлении смогли занять выгодные высокие позиции и некоторые опорные пункты.

Во время наступательных действий подразделениями ВС РФ были ликвидированы позиции украинских войск в таких районах, как Владимировка и Новомихайловка. Конашенков также отметил, что российские отряды штурмового назначения смогли пробить оборону ВСУ и выйти к южной стороне населенного пункта Павловка. Во время наступательных действий, российские военнослужащие смогли ликвидировать три единицы БТР, один танк, 6 автомобилей типа пикап и 100 бойцов вооруженных сил Украины.

Напомним, что Конашенков также сообщил о нанесении ВС РФ ударов по центру подготовки сил спецопераций вооруженных сил Украины в городе Очаков Николаевской области. Также был атакован узел связи вооруженных сил Украины, который располагался в районе села Беляевка Херсонской области.

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