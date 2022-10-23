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Проверка территории  «Азовстали» в Мариуполе, где шли ожесточенные бои подразделений ВСУ с союзными силами, не прекращается до сих пор, и это приносит свои результаты. Недавно, представители спецслужб России смогли обнаружить тайник, в котором находился компьютер, принадлежавший морской пехоте ВСУ.

Как сообщает военный корреспондент Александр Сладков, в компьютере были обнаружены различные данные военной тематики, а также видеоролики, которые отображали действия одной группы молодых военнослужащих вооруженных сил Украины.

По информации Сладкова, ролики были смонтированы со знанием дела, то есть включали в себя титры, заставки, использовались спецэффекты и был грамотно сведен звук. Тематика роликов однообразная: боевые действия, секс, наркотики, ранения и снова боевые действия.

Военный корреспондент Александр Сладков поделился информацией об этой находке со своими подписчиками в Telegram-канале.

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