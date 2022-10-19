В научном журнале Cell появился материал, согласно которому, у некоторых людей на теле есть бактерии, способные вырабатывать определенный тип кислот. Содержание именно таковых кислот и привлекает кровососущих насекомых к таким людям сильнее, чем к другим. Об этом сообщили исследователи Рокфелевского университета.

Для проведения научных опытов были взяты образцы тканей из нейлона, которые соприкасались с кожей подопытных. В итоге, ученые смогли выяснить, какие образцы сильнее манят комаров, а какие для них являются менее привлекательными.

По итогам исследования, ученым удалось определить, что больше всего кровососов привлекает наличие на теле человека карбоновых кислот. Эти кислоты получили прозвище «комариных магнитов». Карбоновые кислоты образуются на коже людей в результате жизнедеятельности кожных бактерий. Перерабатывая кожное сало, бактерии выделяют вместе со своими отходами так называемые «комариные магниты».