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Как сообщает РИА Новости, Алексей Громов, заместитель начальника главного управления генштаба ВСУ, сделал заявление, что вооруженные силы Украины увеличили свою группировку на границе с Беларусью.

Во время своего брифинга Громов также отметил, что по имеющимся у генштаба данным пока не видно признаков создания наступательной группировки совместных сил Беларуси и России на северных границах с Украиной. Однако он также отметил, что ВСУ заблаговременно увеличивает свою группировку войск на этом направление, чтобы вовремя отреагировать на возможную угрозу.

В свою очередь Анатолий Лаппо, занимающий пост председателя госпогранкомитета Беларуси, еще 14 октября сообщил, что на границе с Украиной складывается напряженная ситуация, однако сил для  защиты государственной границы Беларуси достаточно.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял еще 10 октября, что западные страны подталкивают Украину открыть второй фронт с Беларусью, что с военной точки зрения, по его мнению, является полным абсурдом.

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