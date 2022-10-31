С целью прекращения спора между Берлином и Варшавой для новой миссии Евросоюза по обучению украинских военнослужащих пришлось сформировать совершенно особую структуру командования и управления. Об этом сообщает германский военный сайт Augen Geradeaus. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Согласно сообщениям из Брюсселя, послы стран-членов Евросоюза в Комитете ЕС по военно-политическим вопросам и политике безопасности приняли принципиальные решения по поводу командной структуры недавно учрежденной новой миссии ЕС по обучению военнослужащих Украины (EUMAM-U).

По данным европейских официальных источников, цель миссии, рассчитанной на два года, состоит в том, чтобы обучить около 15 000 украинских военнослужащих, из числа которых 12 000 смогут пройти базовую военную подготовку и 2800 – специализированную подготовку. Бюджет программы составляет почти 107 миллионов евро.

Обучение будет проводиться на территории государств-членов ЕС, пожелавших его провести, при координации инициатив из Брюсселя, поскольку там будет находиться оперативный штаб в рамках Европейской службы внешних операций. Таким образом, общее командование миссией будет осуществлять французский вице-адмирал Эрве Блежан, который возглавляет MPCC (Командование и управление военными миссиями, входящее в состав Военного штаба ЕС).

Непосредственно на местах проведением основных обучающих миссий назначены руководить два командира оперативных групп (штаб-квартир), один в Польше, а другой в Германии. Оба признаны равными по положению, ни один из них не является подчиненным другому.

«Это совершенно особая структура, созданная для прекращения спора о верховенстве командования между Берлином и Варшавой. Столь необычное «трех-составное» разделение командования связано с тем, что Берлин изначально не хотел соглашаться с тем, что главное командование должно перейти к Польше, о чем, в свою очередь, настаивала Варшава», – отмечает обозреватель Augen Geradeaus.

Германской штаб-квартирой EUMAM-U и оперативной группой специальной подготовки (Special Training Command, ST-C) будет командовать немецкий генерал-лейтенант Андреас Марлоу (на фото он с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время посещения учений 2022 года на военном полигоне в Бергене).

«В настоящее время Марлоу является командующим немецкими подразделениями Многонационального корпуса при Армейском командовании Бундесвера (Kdo H). Вероятно, он сохранит эту должность в дополнение к своему назначению в ЕС в рамках тренировочной миссии для Украины. Соответственно, немецкий штаб миссии ЕС предполагается расположить в Штраусберге недалеко от Берлина, где базируется и Kdo H», – указывает Augen Geradeaus.

Издание также поясняет, что само обучение украинских военных будет проходить в специализированных армейских учебных заведениях. Германия в рамках EUMAM-U намерена реализовать боевую подготовку до уровня роты, обучение в тесном сотрудничестве с производителями вооружений и военной техники (подготовка экипажа, тактическая подготовка, обучение техническому обслуживанию), обучение инструкторов.

Польский генерал-майор Петр Трытек (командир 11-й Любушской бронекавалерийской дивизии) возглавит международную учебную миссию для украинских войск в Польше, о чем заявил глава министр обороны страны Мариуш Блащак в Twitter. Генерал Трытек ранее участвовал в миссиях польских военных в Ираке и Афганистане в составе международной коалиции стран НАТО, сообщает портал PolsatNews.

Оперативная группа миссии ЕС под польским командованием именуется общевойсковой учебной командой (CAT-C). В перечне ее задач речь идет о подготовке личного состава, организации тылового и медицинского обеспечения, а также о «подготовке украинской армии к применению биологического, химического или ядерного оружия». Командный центр будет базироваться в Новой Дембе, недалеко от польского города Жешува.

«Конкуренция между Германией и Польшей характеризует работу будущей учебной миссии ЕС еще до ее начала. Интересный момент этой ситуации проявился в том, что Германия назначила для этой миссии трехзвездного генерала, а Польша – двухзвездного», – отметили в Augen Geradeaus.