Александр Ходаковский, более известный как командир батальона «Восток» НМ ДНР, в своем личном Telegram-канале опубликовал интересный пост со сравнением возможностей и наступательного потенциала двух армий – российской и украинской.

В данном посте Ходаковский очень пристально проанализировал боевые возможности и текущее состояние вооруженных сил Украины и союзной армии Российской Федерации, а именно тех частей, которые принимают участие в конфликте на территории Украины.

Александр Ходаковский выдвинул предположение, что постепенно наступательный потенциал армии Украины сойдет на нет, а вот у союзных сил ситуация прямо противоположная. Армия Российской Федерации постепенно насыщается мобилизованными военнослужащими, они регулярно вливаются в действующие части и набираются опыта непосредственно на поле боя. Поэтому на данный момент наступательный потенциал российских сил возрастает.

Поэтому, как считает Ходаковский, сейчас ВСУ попытаются по максимуму использовать свое преимущество и организовать новые удары на Запорожском направлении и в районе Красного Лимана. Также ВСУ постоянно давят и на Херсонском направлении.