Военный эксперт Юрий Кнутов дал ответ на то, почему Израиль отказался предоставить Украине «Железный купол». По его мнению, одна из причин отказа Тель-Авива предоставить вооруженным силам Украины свое вооружение заключается в том, что правительство Израиля не уверено в его эффективности.

Военные технологии страны создавались для того, чтобы отражать сирийские РСЗО. Но при массированных ракетных ударах они являются малоэффективными. Что касается боевых лазерных систем, которые киевская власть выпрашивает у Израиля, то данное вооружение тоже не показало себя с лучшей стороны. Поэтому, чтобы не делать себе антирекламу, Тель-Авив попросту отказал Украине в данной просьбе.

Помимо всего вышесказанного, стоит учитывать также и нежелание Израиля портить отношения с Российской Федерацией. И все потому, что российские войска присутствуют на территории Сирии, а значит, у РФ есть возможность оказывать давление на Тель-Авив.