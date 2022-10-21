Польша пересекла «красную черту» Китая (по вопросу Тайваня), и в ответ для нее было закрыто воздушное пространство КНР. В итоге министр обороны Польши не смог отправиться в Южную Корею с визитом по теме поставок современного оружия. Об этом сообщает китайский портал QQ-Tencent. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак планировал отправиться в Южную Корею для участия в церемонии передачи закупленных для Войска Польского новейших вооружений южнокорейского производства – танков К2 «Черная пантера», самоходных артиллерийских установок K9 Thunder и легких штурмовиков FA-50, а также подписать новый контракт о закупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo.

Этот визит оказался отменен «незадолго до вылета из-за того, что не было получено разрешения китайских властей на пролет польского самолета через воздушное пространство», как сообщил южнокорейский портал MBC. По его информации, намеченная встреча Блащака с министром национальной обороны Республики Корея Ли Чон Сеопом «была преобразована в видеоконференцию». Это поясняется тем, что полет из Европы в Южную Корею в обход воздушного пространства Китая стал бы очень намного длиннее и дольше по времени.

«Неизвестно, почему Китай заблокировал воздушное пространство самолета министра обороны Польши, но поскольку страны Восточной Европы начали наращивать свои вооружения после украинского кризиса, возможно, Китай подчеркнул тем самым свою поддержку России», – утверждает MBC.

В самом Китае, напротив, причин такого решения не скрывают, как и тот факт, что с Россией эти мотивы мало связаны. В СМИ КНР широко сообщалось, что Китай закрыл свое воздушное пространство для Польши, потому что эта страна НАТО нарушила значимую для Китая «красную линию».

«Несмотря на неоднократные напоминания и предупреждения китайской стороны, Польша настаивала на развитии сотрудничества с тайваньским регионом Китая в области полупроводников. Польское высшее руководство также пересекло «красную черту» Китая и посетило тайваньский регион, что стало весьма провокационным действием. Поэтому КНР сделала более серьезное предупреждение, закрыв свое воздушное пространство для Польши», – указывает китайский портал QQ-Tencent.

Помимо этого, указывает китайское издание, «покупка Польшей южнокорейского оружия также достойна отдельного внимания»: поскольку Польша ближе к западным странам типа США, зачем ей закупать оружие у Южной Кореи? Корейское оружие интегрирует новейшие западные технологии и при этом стоит дешево.

Объем сделок между Польшей и Южной Кореей достаточно велик: Польша заказала в общей сложности 980 танков К2 и 648 САУ К9. В рамках этого заказа также начал строиться постремонтный центр для этой военной техники непосредственно в Польше.

«Но основная причина, по которой Польша выбирает импорт из Южной Кореи, связана не с успехами военной промышленности Южной Кореи, а с тем, что Польша прервала прежнюю цепочку поставок оружия. Много десятилетий подряд оно в основном импортировалось из Советского Союза, не столь уж давно – и из России. К тому же Польша сейчас оказала большую военную помощь Украине и тем самым почти опустошила свой арсенал. Этот шаг также почти полностью подорвал отношения Польши с Россией и Белоруссией», – отмечает китайский портал QQ-Tencent.

По его мнению, «Польша по-прежнему не в состоянии представлять какую-либо угрозу мировым державам. Тем не менее, с первых дней российско-украинского конфликта премьер-министр Польши часто устанавливал контакты с Зеленским, подстрекая Украину дать отпор российской армии яростной огневой мощью».

При этом в ситуации, когда две страны, образовавшиеся по итогам распада Советского Союза, будут взаимно уничтожать друг друга, в Польше не особо скрывали свой интерес к возможности возвращения своих «бывших восточных земель». Таким образом, предполагая варианты, при которых конфликт может распространиться на Польшу, «Польша не в состоянии дать серьезный военный отпор и поэтому старается как можно скорее импортировать побольше современного оружия», – пишет QQ-Tencent.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что Польша объявила о закупке у Южной Кореи около 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo, поскольку прежняя польская заявка на пусковые установки HIMARS в США вряд ли будет выполнена производителями в желаемые сроки.