РИА Новости сообщают о том, что Китай продемонстрировал Пентагону их основной минус.

Есть информация о том, что Америка изменила стратегию национальной безопасности из-за опасения угрозы со стороны Китая.

Лидер Китая на последнем съезде заявил о том, что Китай продолжает улучшать собственную армию и «сделали серьезный шаг вперед». Основной целью развития армии Китая лидер назвал- защита интересов и достоинства страны. Китай полагает, что к середине тысячелетия их вооруженные силы станут самыми мощными и современными.

Данный факт ни на шутку беспокоит Америку, особенно учитывая ситуацию вокруг Тайваня.

После выступления китайского лидера США приняли решение увеличить финансирование ряда военных отраслей, чтобы не проиграть в возможном конфликте с Китаем в будущем.

Особый акцент Пентагон делает на ракетно-ядерном щите. США признают то, что к концу десятилетия им предстоит противостояние двум крупнейшим ядерным державам – России и Китаю.