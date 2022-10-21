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Как сообщает издание “Аргументы и Факты” со ссылкой на директора Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексея Маслова, Китай будет проводить усиление идеологической составляющей во всех сферах своей политики после ХХ съезда китайской компартии.

Как отмечает Маслов, раньше в Китае все определялось с точки зрения экономической выгоды, но в последние годы работа крупных компаний подвергается все более жесткому контролю со стороны государства. В пример можно привести влияние китайской политики на таких гигантов как AliBaba (компания, занимающаяся электронной коммерцией) и DD (крупный такси-агрегатор).

Если раньше крупный бизнес в Китае был попросту неприкасаемым, так как государство старалось не вмешиваться в его дела и только помогало развиваться финансово, то на данный момент от крупных компаний требуют придерживаться патриотической позиции без оглядки на прибыль.

Маслов уверен, что таким образом китайские власти хотят воздействовать на сознательность жителей страны и поднять их уровень патриотизма.

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