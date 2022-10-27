Украинское правительство регулярно выдвигает странам ЕС и Америке немалые запросы. Очередной из них это десятки миллиардов долларов, а в дальнейшем они увеличатся до сотен. Как считают авторы материала в немецком издании Junge Welt, киевская власть просит деньги вроде как в долг, однако очевидным является то, что возвращать их они не собираются. Как уточняет автор статьи, подобные авантюры обойдутся западным странам очень дорого.

В статье также говорится, что одну из своих целей Российская Федерация все-таки смогла достичь. Конечно, ей еще не удалось свергнуть киевский режим, однако она изрядно «насолила» Западу. Украина уже представляет собой бездонный сосуд, который регулярно необходимо наполнять денежными вливаниями. Ту сумму (3.2 миллиарда долларов), которую выпрашивал Зеленский у ЕС в Берлине является всего лишь «каплей в море». Киевский режим намерен предъявлять все большие требования относительно финансирования Украины Западом.