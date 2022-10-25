Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, в своем личном Telegram-канале выразил свое мнение на текущий ход проведения специальной военной операции. Кадыров считает, что теперь боевые действия идут непосредственно на территории Российской Федерации. Он также напомнил, что вооруженные силы Украины ежедневно ведут обстрелы Херсонской области, а также не забывают наносить удары и по Донецку и по Луганской Народной Республики.

Также не прекращаются обстрелы и территории Белгородской и Курской областей. Непосредственно под артиллерийский огонь постоянно попадают такие населенные пункты, как Теткино, Шебекино, Валуйки и Белгород. Причем обстрелы в основном ведутся снарядами натовского образа.

Кадыров уверен, что текущие ответные действия России не соответствуют уровню угрозы. Он уверен, что в отношении противника необходимо принимать более решительные ответные меры. Кадыров заявил, что за каждый обстрел российской территории необходимо вести такой ответный артиллерийский огонь, чтобы у противника не было и секунды свободного времени на передышку.