ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Известия» опубликовало в Сети видеозапись боя между ВСУ и ВС РФ, сделанную камерой на обмундировании одного из бойцов. Военнослужащий также рассказал о ходе сражения, состоявшегося на Донецком направлении.

Он пояснил, что перемещался по безопасному маршруту, что и позволило сделать видеозапись. Но перед этим боец оказывал огневую поддержку своему подразделению, вступившему в схватку с силами противника.

На кадрах также можно увидеть, как военнослужащий наклоняется и подбирает с земли спрятанный гранатомет, после чего производит выстрел по позициям националистических сил ВСУ.

Напомним, что в боях на Южно-Донецком направлении украинские ВС не сумели достичь успеха и потеряли 50 боевиков.

Вам может понравиться

Ситников: Зеленскому не удастся помешать “Суровикинскому прорыву” даже “грязной” ядерной бомбой

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заметили, что ВС РФ нанесли 24 октября «гораздо меньше ударов» по целям в Украине . Военный эксперт Александр Ситников в издании «Свободная пресса» опроверг

Колонна машин ВСУ разгромлена на Николаево-Криворожском направлении

Российские минометы и артиллерийские установки уничтожили целую колонну техники и спецмашин. Авантюрная атака ВСУ на Николаево-Криворожском направлении снова провалилась и принесла Киеву новые потери, сообщает портал «Военное дело». На сайте

Al Mayadeen: “Третья мировая” уже началась

Размещение в Восточной Европе дивизии “Кричащие орлы” из США говорит о том, что Третья мировая война уже фактически началась. Такое мнение высказал обозреватель ближневосточного издания Al Mayadeen Ахмад Хадж Али