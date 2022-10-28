Издание «Известия» опубликовало в Сети видеозапись боя между ВСУ и ВС РФ, сделанную камерой на обмундировании одного из бойцов. Военнослужащий также рассказал о ходе сражения, состоявшегося на Донецком направлении.

Он пояснил, что перемещался по безопасному маршруту, что и позволило сделать видеозапись. Но перед этим боец оказывал огневую поддержку своему подразделению, вступившему в схватку с силами противника.

На кадрах также можно увидеть, как военнослужащий наклоняется и подбирает с земли спрятанный гранатомет, после чего производит выстрел по позициям националистических сил ВСУ.

Напомним, что в боях на Южно-Донецком направлении украинские ВС не сумели достичь успеха и потеряли 50 боевиков.