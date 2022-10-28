Киев за последние сутки бросал подразделения своих войск в наступление сразу на четырех направлениях. Но ни на одном из них успеха достичь не удалось, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сообщил, что на Южно-Донецком направлении очередная атака ВСУ успешно отбита, противник шел вперед несколькими ротами и потерял 30 боевиков убитыми.

180 националистов было ликвидировано на Николаево-Криворожском направлении. Здесь желанной целью Киева остается Херсон, однако подойти к нему ВСУ не в состоянии, так как российские ВС надежно удерживают оборону.

Еще 50 военнослужащих ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении. Киев предпринимает попытки наступать в сторону Сватово, однако российские ВС имеют явное преимущество в артиллерии и авиации.

Кроме того, 150 боевиков ликвидировано у населенного пункта Берестовое. Киев продолжает терпеть неудачи, но все же бросает в бой свои подразделения, не успевая даже восполнять потери мобилизованным резервом.