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Средства массовой информации многих западных стран цепляются за любую ниточку, чтобы высветить успехи украинской стороны во время СВО. Так, итальянская ежедневная газета La Repubblica опубликовала материал, в котором говорилось о том, что украинский полицейский будто бы смог сбить российский БПЛА из автомата. Издание уточняет, что этот полицейский имеет хобби – охотиться на фазанов.

В свою очередь, читатели издания очень активно прокомментировали данную новость. Многие из пользователей подняли на смех подобного рода «истории», отмечая то, что такие «успехи» украинцев являются просто-напросто выдумкой.

Так один из комментаторов отметил, что теперь в Украине новый национальный герой – «охотник на фазанов и БПЛА». Другой пользователь спросил, когда появится новость о рыбаке, который смог потопить вражескую подводную лодку при помощи удочки и сетей. Кто-то из комментаторов отметил, что в Сети «гуляли» истории об украинской бабушке, которая якобы накормила российских солдат отравленными пирожками.

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