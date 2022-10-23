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Как сообщает РИА Новости, на официальном аккаунте в Twitter нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони было опубликовано заявление с поддержкой президента Украины Владимира Зеленского. Это заявление вызвало огромное количество гневных комментариев среди подписчиков.

Джорджи Мелони ответила на сообщение с поздравлением от президента Украины Владимира Зеленского заявлением, что Италия и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку Украине.

Подписчик с ником psicoabile оставил комментарий, который гласит, что он не хочет разочаровывать нового премьера, но не менее 70 процентов итальянцев придерживаются противоположного мнения.

Другой комментатор с ником Alexnderxxvii1 заявил, что пусть премьер говорит только за себя, пусть скажет правду, что Зеленского поддерживает только один премьер, а не вся Италия.

Итог подвел комментатор с ником KarenMa81634475, который написал, что будущее нового премьер-министра Италии будет таким же, как и британского премьера Лиз Трасс.

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