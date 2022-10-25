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Как сообщает издание «Военное дело», известный политолог Ростислав Ищенко выразил свое мнение о том, как нужно было бы провести «военную операцию» на территории Украины. Ищенко заявил, что текущая специальная военная операция уже длится целых 8 месяц и затронула своими последствиями буквально все страны мира.

По мнению политолога, любой конфликт, который связан с проведением военной составляющей, необходимо быстро начинать и доводить до логического конца. Это просто необходимо, если есть желание сохранить как можно больше жизней как мирных, так и военных. Он сравнил проведение военной операции с полетом пули.

Ищенко выразил мысль, что лучше пару недель выпускать по целям противника по 500 ракет в день, чем растягивать это все на два года. Он объяснил свое мнение тем, что любой конфликт истощает не только прямые стороны конфликта, но и всю мировую экономику в целом.

Причем, по его мнению поддержание быстрых темпов наступающей стороны просто не позволит противнику накопить резервы и перехватить инициативу.

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