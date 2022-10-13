Недавно известный обозреватель американского издания “19FortyFive” прокомментировал предложение о введение беспилотной зоны над территорией Украины. С таким предложением недавно выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к странам НАТО. По мнению Питера Сучиу, это не просто неудачная идея, но и откровенно глупая.

Питер аргументирует свои выводы тем, что в случае реализации идеи о закрытии воздушного пространства над Украиной, военная авиация НАТО вступит в прямое противостояние с ВКС России. А в таком случае дальнейшее развитие конфликта предсказать будет очень сложно. На раннем этапе эскалации конфликта в Украине, НАТО уже рассматривали вопрос о закрытие неба,, но отказались от этой идеи.

Сучиу напоминает всем, что всего в истории было три случая, когда авиация НАТО и США закрывали небо над какой-либо страной. Такое уже происходило в Ираке в 1991 году, в Боснии и Герцеговине в 1992 году и в Ливии в 2011 году. Но во всех этих случаях авиация НАТО имела тотальное превосходство над силами противника.