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В Санкт-Петербурге личное участие губернатора Александра Беглова в «Добром субботнике» на территории Полюстровского парка было сугубо «показушным».

«Субботники – наша хорошая традиция. В них участвуют коллективы предприятий, школьники, студенты, общественные и молодежные организации», —заявил глава города.
Губернатора Беглова раскритиковали за «показушный» субботник в Полюстровском парке Петербурга
Фото: пресс-служба Смольного

Правда, с благоустройством мегаполиса не все так радужно, как представляют себе городские власти – портал «Наш Санкт-Петербург» завален претензиями  петербуржцев, жалующихся на неубранный мусор и опавшую листву.

Губернатора Беглова раскритиковали за «показушный» субботник в Полюстровском парке ПетербургаВдобавок горожане обратили внимание, что в день субботника город не убирают от образовавшихся во дворах луж и мусора в мешках, оставленных дворниками прямо на газонах.

Губернатора Беглова раскритиковали за «показушный» субботник в Полюстровском парке ПетербургаПосадка Бегловым клена в парке тоже была чисто «на камеру». Это случилось и в прошлом году, когда градоначальника высмеивали за посадку дуба в парке Победы.

Губернатора Беглова раскритиковали за «показушный» субботник в Полюстровском парке Петербурга

В соцсети «Вконтакте», в паблике «Александр Небеглов»,появился пост в стиле Поттерианы, авторы которого иронично и якобы от лица градоначальника, рекламируют несуществующую книгу «Александр Беглов и постановочный субботник».

Губернатора Беглова раскритиковали за «показушный» субботник в Полюстровском парке Петербурга

Петербургская пресса не раз писала, что на фоне реализуемой Смольным «мусорной реформы» в городе продолжают образовываться стихийные свалки, а контейнерные придомовые площадки зачастую завалены горами твердых коммунальных отходов.

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