Как сообщает «pravda.ru» со ссылкой на интервью в иностранном СМИ Parlamentni listy политолога Оскара Крейчи, применение в политических целях ядерного оружие является полнейшим безрассудством. Тем не менее, по мнению Крейчи, обладание ядерным оружием помогает крупным странам сдерживать глупые мысли недальновидных политиков, которые могут думать о ядерной провокации.

Как заявил в своем интервью политолог, от необдуманных поступков крупные страны воздерживаются только благодаря взаимному ядерному шантажу. Однако в то время как крупные ядерные державы обладают действительно оружием массового поражения, то небольшие бедные страны легко могут создать оружие массового заражения радиацией или как его еще называют «грязную бомбу».

По мнению политолога, любая небольшая страна, на территории которой есть радиоактивные отходы, может совместить их с обычной бомбой и получить «грязную бомбу».

По мнению Крейчи, после того как на фронт начали прибывать российские мобилизационные резервы, на Украине случилась настоящая «трагедия». И как полагает политолог, теперь в украинском тылу может начаться необратимы кризис.