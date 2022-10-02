Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Чечни Рамзан Кадыров допускает грубейшую ошибку, обвиняя в уходе из Красного Лимана командующего ЦВО Александра Лапина. Генерал предпринял все необходимые меры, чтобы исправить весьма сложную ситуацию на данном участке линии фронта. И это при том, что он не руководил обороной города, заявили бойцы российской группировки войск «Отважные».

Они объяснили, что Лапин был назначен на этот участок совсем недавно и в его задачу входило исправление допущенных ранее ошибок. При этом Кадыров говорит неправду о том, что генерал отсиживался в тылу. Он является одним из немногих военачальников, который всегда находится в боевых порядках подчиненных подразделений.

Напомним, что ранее Кадыров чрезмерно эмоционально обвинил генерала Лапина в потере Красного Лимана. Он заявил, что командующий Центральным военным округом находился за сотни километров от города и не обеспечивал своевременное снабжение военнослужащих боеприпасами, не сумел организовать взаимодействие войск и связь между ними.

Вам может понравиться

Защитники Красного Лимана вышли на связь, город по-прежнему контролируется ВС РФ

Несмотря на практически полное окружение Красного Лимана, российские ВС все же удерживают контроль над городом. Портал «Военное дело» сообщил, что удалось выйти на связь с гарнизоном союзных сил, который продолжает

Военный эксперт Подоляка предложил эффективный способ деблокады Красного Лимана

Российским ВС сейчас необходимо вспомнить суворовские тактики и нанести ВСУ неожиданный удар, который позволит отвлечь врага от Красного Лимана, уверен военный эксперт Юрий Подоляка. Он напомнил, что крупные силы ВС

РВ: Спикер украинской группировки “Восток” сообщил о боях в Красном Лимане

В Лимане все еще продолжаются ожесточенные бои, хотя украинская армия уже вошла в город, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его заявление вызывает целый ряд сомнений, так как