Глава Чечни Рамзан Кадыров допускает грубейшую ошибку, обвиняя в уходе из Красного Лимана командующего ЦВО Александра Лапина. Генерал предпринял все необходимые меры, чтобы исправить весьма сложную ситуацию на данном участке линии фронта. И это при том, что он не руководил обороной города, заявили бойцы российской группировки войск «Отважные».

Они объяснили, что Лапин был назначен на этот участок совсем недавно и в его задачу входило исправление допущенных ранее ошибок. При этом Кадыров говорит неправду о том, что генерал отсиживался в тылу. Он является одним из немногих военачальников, который всегда находится в боевых порядках подчиненных подразделений.

Напомним, что ранее Кадыров чрезмерно эмоционально обвинил генерала Лапина в потере Красного Лимана. Он заявил, что командующий Центральным военным округом находился за сотни километров от города и не обеспечивал своевременное снабжение военнослужащих боеприпасами, не сумел организовать взаимодействие войск и связь между ними.