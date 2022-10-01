Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально высказался в своем телеграм-канале о произошедшем в Красном Лимане. Он написал, что не может молчать в столь сложный период и сообщил, что обороной Красного Лимана управлял Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

Именно его Кадыров счел виновным в сложившейся ситуации.

«В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», – написал чеченский лидер.

Он добавил, что российским ВС пора прекратить заигрываться и оглядываться на мнение Запада и Соединенных Штатов. Нужно проводить специальную военную операцию всерьез и предпринимать все возможные меры, чтобы одерживать победы.