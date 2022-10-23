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Российскими военными подразделениями из группировки «Отважные» было нанесено огневое поражение живой силе противника, его опорным пунктам и бронированной технике. Для поражения указанных целей противника были использованы тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Об этом сообщают военные корреспонденты «Русской весны» на своем Telegram-канале.

Как сообщают военкоры «Русской весны», по данным разведки российской армии на участке фронта возле населенного пункта Красный Лиман командованием вооруженных сил Украины планировалось проведение контрнаступления.

Для этих целей противник начал накапливать значительные силы личного состава и большое количество бронированной техники. Для предотвращения реализации подобных целей противника, российским командованием были предприняты контрмеры. По позициям противника было отработано расчетами реактивной артиллерии с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

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