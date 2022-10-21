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Как сообщило интернет-издание «RusVesna», группа украинских военных была обнаружена в районе Авдеевки Донецкой области. Бойцы батальона «Спарта» в результате слаженной командной работы смогли обезвредить противника и взять в плен одного военного ВСУ.

Издание уточняет, что подразделения вооруженных сил Российской Федерации совместно с батальонами ДНР на Авдеевском направлении продолжают разгром позиций вооруженных сил Украины. В свою очередь, украинскими военными неподалеку от Авдеевки было создано большое количество оборонительных укреплений и блиндажей.

Ранее сообщалось, что восточные части города Артемовск Донецкой области уже находятся под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас за город идут ожесточенные бои с противником.

Напомним, что Российская Федерация продолжает ведение специальной военной операции, которая началась еще в конце февраля текущего года. Целью СВО является денацификация и демилитаризация Украины.

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