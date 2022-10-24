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Как сообщает иностранный источник Fakt, местные жители Польши удивлены и расстроены постоянному росту цен на продукты питания в магазинах. При покупке одних и тех же продуктов, чек на их оплату растет каждую неделю. По этой причине некоторым жителям Польши пришлось обращать внимание на товары, с просроченной датой хранения или у которых срок годности истекает на днях. Обычно такие товары в магазинах лежат отдельно и продаются со значительной скидкой.

Как сообщает источник, если рост цен не стабилизируется, то все больше поляков будут вынуждены покупать просроченную еду или отказываться от покупки товаров ежедневного потребления.

В комментариях к материалу издания поляки выразили мнение, что значительный рост цен вызван конфликтом на Украине, пандемией и внутренним кризисом самой Польши. Инфляция в Польше уже составляет 17,2%, однако комментирующие сообщают, что реальные цены в магазинах повысились еще больше.

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