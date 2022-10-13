Градозащитник Мухин обратится в СК из-за сноса исторического дома Басевича в Петербурге

Градозащитник из Санкт-Петербурга Олег Мухин подтвердил начала работ по демонтажу исторического дома инженера Иссахара Басевича и не исключил возможности обращения в Следственный комитет России для начала расследования.

О начале сноса доходного дома Басевича сообщили авторы Telegram-канала «SOS снос чат». Активисты опубликовали кадры со строительной техникой, отметив, что формально работы будут названы «реконструкцией».

На пост о сносе исторического объекта отреагировал и Мухин. Он подтвердил намерения рабочих снести здание и заявил о планах обратится к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для начала расследования.

«Мы и так находимся в контакте со следователями и, возможно, что и отдельное обращение будет по этому поводу. Я думаю, что будет», — сообщил градозащитник.

Напомним, ранее на Мухина избили во время пикета против сноса флигелей особняка княгини Салтыковой. Четверо мужчин напали на активиста и заставили подписать отказ от претензий. Позже он обратился в СК РФ и Бастрыкину удалось остановить демонтаж исторического здания. При этом губернатор Александр Беглов проблему игнорировал даже после массового обращения к нему петербуржцев.